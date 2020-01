Il campanile crollato distrugge una casa: ​parrocchia deve pagare 122 mila euro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Andrea Pegoraro Il fatto è successo il 9 ottobre del 2015. La famiglia che viveva in quella abitazione ha fatto causa alla Curia di Torino e ha ottenuto il risarcimento dei danni La parrocchia San Giorgio Martire di Valperga, un comune in provincia di Torino, dovrà risarcire di 122 mila euro la famiglia della casa danneggiata dal crollo del campanile avvenuto il 9 ottobre del 2015. Lo ha stabilito ieri il giudice del tribunale di Ivrea che ha condannato la curia al pagamento dei danni. Come riporta Torino Today, la coppia aveva infatti presentato una richiesta di indennizzo ma la diocesi del capoluogo piemontese, che comprende questa parrocchia, non aveva dato una risposta positiva. Così i due scelsero la via legale e si affidarono a un avvocato per intraprendere una causa. All’epoca del fatto, i coniugi che avevano un figlio e stavano aspettando il secondo, avevano trovato ... Leggi la notizia su ilgiornale

sarah_6792 : RT @ricettefv: 'Com'era, dov'era': così fu ricostruito il campanile crollato di #Venezia. Concetto oggi totalmente perduto, a favore dell'i… - Cristin97215062 : RT @ricettefv: 'Com'era, dov'era': così fu ricostruito il campanile crollato di #Venezia. Concetto oggi totalmente perduto, a favore dell'i… - Asia_cats : RT @ricettefv: 'Com'era, dov'era': così fu ricostruito il campanile crollato di #Venezia. Concetto oggi totalmente perduto, a favore dell'i… -