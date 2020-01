Grande Fratello Vip, Adriana Volpe contro la RAI: “In ogni contratto…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Importanti rivelazioni da parte di Adriana Volpe, che nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha accusato la RAI. Ecco cosa ha detto. Adriana Volpe contro la RAI: le dichiarazioni fanno il giro del web È una Adriana Volpe senza peli sulla lingua quella che partecipa alla ventesima edizione del Grande Fratello Vip 2020. La nota presentatrice, infatti, ha fatto di recente delle schiette rivelazioni che riguardano i suoi rapporti di lavoro con la RAI. Nella terza puntata del programma, infatti, Alfonso Signorini ha ritagliato un toccante momento per Antonella Elia, che durante la settimana aveva manifestato il rimpianto per non essere mai diventata madre. Sul tema della maternità sono intervenuti anche altri concorrenti della casa, tra cui Adriana Volpe: ecco le sue parole. La clausola del contratto che… Secondo il racconto di Adriana Volpe, nei contratti che firmava ... Leggi la notizia su velvetgossip

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -