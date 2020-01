Giovanni Conversano: “Serena Enardu mi tormentava mentre stava con Pago, vista male a Cagliari” (Di giovedì 16 gennaio 2020) “Le sorelle Enardu sono viste molto male a Cagliari, Serena mi tormentava anche mentre stava con Pago”: Giovanni Conversano lancia un affondo all’ex compagna che ha recentemente tentato l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare Pago. Per il momento, l’ex tronista sarda non ha voluto raccogliere le provocazioni lanciate dal suo ex. Leggi la notizia su fanpage

