GF Vip, Pasquale Laricchia non ci sta: una reazione furiosa contro Alfonso Signorini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Puntata impegnativa la terza del GF Vip. Come era prevedibile, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio all’eliminazione di Salvo Veneziano, il concorrente espulso per le frasi sessiste pronunciate nella Casa. Invitato in studio, l’ex gieffino ha chiesto scusa: “Pensavo di fare il simpatico, di far ridere i miei compagni, ma non intendevo offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutti quelli che ci guardano da casa, a tutto il genere femminile perché io sono uno che combatte da sempre la violenza in ogni maniera. Voglio chiedere scusa alla ragazza per le mie battute ma, ripeto, io stavo scherzando’’. “Ho buttato un po’ di ironia in più su quello che stavo dicendo – ha proseguito Salvo – non mi sono reso conto che venivo ripreso 24 ore su 24, ho sbagliato, sono qui per chiedervi scusa, ho creato diversi problemi anche alla mia famiglia, e ai miei ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

