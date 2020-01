Frodi agroalimentari: sequestrate a Siracusa 20 tonnellate di limoni turchi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono più di ventimila o chili di limoni varietà Meyer di provenienza turca sequestrati a Siracusa. Si tratta del risultato dell’operazione dell’ispettorato centrale per la qualità e la repressione delle Frodi agroalimentari della sede distaccata di Catania e del Corpo forestale della Regione Siciliana. Nel corso del controllo svolto presso un’azienda importatrice di prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati gli agrumi che non presentavano le caratteristiche idonee all’immissione al consumo, come stabilite dalla normativa comunitaria. “In due anni di attivita’, abbiamo effettuato ben 2.950 controlli presso porti, aeroporti, grande distribuzione organizzata, mercati all’ingrosso e magazzini; circa 20 mila analisi di laboratorio e oltre 166 sono state le intercettazioni di vegetali e prodotti vegetali, non conformi alla vigente normativa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

