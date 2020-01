Foggia, ordigno esplode fuori dal centro anziani: la ritorsione del clan contro il manager (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un ordigno è esploso intorno all’alba di giovedì 16 gennaio dinanzi all’ingresso del centro per anziani “Il sorriso di Stefano” di Foggia, in via Vincenzo Acquaviva, a Foggia. L’esplosione, che ha provocato i danni all’edificio e ad alcune auto parcheggiate, potrebbe essere un monito da parte della mafia locale al responsabile delle risorse umane. Foggia, ordigno esplode fuori dal centro anziani: la ritorsione del clan contro il manager LEGGI ANCHE> Allarme bomba nella sede di Repubblica a Roma Sul posto sono immediatamente intervenuto Vigili del Fuoco e polizia. L’ordigno è esploso mentre all’interno dell’edificio stava lavorando la signora delle pulizie: rimasta illesa è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in pronto soccorso in stato di shock. Sulla motivazione di questo attacco si sta ancora indagando, ma secondo le prime ... Leggi la notizia su giornalettismo

