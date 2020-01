Foggia, bomba fatta esplodere davanti all’ingresso del centro per anziani (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’ennesimo inquietante episodio a Foggia durante la notte scorsa quando un nuovo ordigno esplosivo è stato piazzato e fatto esplodere sotto la saracinesca di un centro per anziani del capoluogo dauno causando spavento tra i residenti e diversi danni. La bomba alla vigilia dell'arrivo del commissario straordinario inviato dal Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Leggi la notizia su fanpage

RaiNews : Il 3 gennaio scorso una bomba molto potente era stata fatta esplodere sotto l'auto di Cristian Vigilante, testimone… - fattoquotidiano : Foggia, quarta bomba dall’inizio dell’anno. Distrutto un negozio a Orta Nova dopo la grande manifestazione antimafi… - fanpage : Foggia: bomba distrugge negozio a Orta Nova poche ore dopo la marcia antimafia -