Diletta Leotta vs Georgina Rodriguez | Cristiano Ronaldo tra due fuochi (Di giovedì 16 gennaio 2020) La raffica di splendide donne annunciate da Amadeus come propria spalla sul palco del prossimo Festival dà spazio a voci di forti rivalità e gelosie. Georgina contro Diletta sul palco dell’Ariston Stando ai si dice a Georgina Rodriguez non è particolarmente simpatica Diletta Leotta: colpa della bellezza della conduttrice televisiva. Ma forse anche a … L'articolo Diletta Leotta vs Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo tra due fuochi proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - Sbonfy : Diletta Leotta e la fidanzata di Valentino Rossi a Sanremo, tanto perché in Italia sempre prima l'intelligenza di tette e culo. - italiaserait : Diletta Leotta a Sanremo. “Sarà il mio stadio” -