Caritas: 17 febbraio inizia corso base formazione volontariato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Sono aperte le iscrizioni al corso base di formazione al volontariato promosso dalla Caritas di Roma. L’iniziativa, che prevede dieci incontri strutturati in moduli base e in approfondimenti, iniziera’ il 17 febbraio per concludersi il 10 aprile. La formazione e’ indirizzata non solo a quanti desiderano impegnarsi nei centri Caritas, ma anche a coloro interessati ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato. Gli incontri, che comprendono sia aspetti teorici teologia e pastorale della carita’, dinamiche di lavoro di rete, conoscenza dei servizi sociali che esperienze di tirocinio, saranno tenuti da operatori Caritas insieme a esperti del mondo del volontariato e dei servizi sociali pubblici e privati, e si svolgeranno in orari diversi e sedi dislocate in tutta la citta’ per favorire il piu’ possibile la partecipazione. Chi ... Leggi la notizia su romadailynews

