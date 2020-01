Bilancio parco Zoomarine: 2019 si conferma positivo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Si conferma il primo parco divertimento del Centro-Sud Italia e tra i primi tre Parchi in Italia, un brand sempre piu’ nazionale che chiude con numeri importanti la stagione 2019. A conclusione d’anno, ecco i numeri di Zoomarine, il parco divertimenti alle porte di Roma: oltre 500 posti di lavoro, oltre 3 milioni di euro di investimenti solo nel 2019, l’acquisizione di 2 nuovi Parchi in Italia, Aquafelix di Civitavecchia (tra le 10 strutture acquatiche piu’ belle d’Italia) e Acquajoss di Conselice-Ravenna (che chiude la stagione con un incremento di visitatori del 30%), 384 animali di 33 specie diverse, la conferma delle presenze del 2018 nonostante i mesi di aprile e maggio flagellati dal maltempo, migliaia di studenti in visita, la collaborazione con 15 universita’ italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale, 10 ... Leggi la notizia su romadailynews

