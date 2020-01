Australia: Finalmente Piove Si Riaccendono Le Speranze (Di giovedì 16 gennaio 2020) Finalmente una buona notizia per il continente oceanico, che tira un sospiro di sollievo, arrivano le prime piogge utili a spegnere i tanto temuti incendi, che hanno ormai distrutto il paesaggio e portato in via d’estinzione tantissime specie di animali. La pioggia riaccende la speranza che presto questo incubo possa finire, le zone colpite maggiormente sono Sydney e a Melbourne. Previste piogge anche nelle prossime ore in gran parte dell’Australia. Una bella notizia per un paese duramente provato dai roghi, i quali hanno messo a dura prova la vita di migliaia di persone e tante specie animali tra canguri e koala. Le temperature sono calate. A Victoria si è registrata inoltre una particolare abbondanza di piogge che hanno risanato in gran parte la forte siccità che si era registrata. I meteorologi non assicurano tale stabilità, annunciano che presto le temperature ... Leggi la notizia su youreduaction

