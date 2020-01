Arriva la maternità di sei mesi: un mese in più per le neo-madri e anche per i neo-padri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il governo, nell'ambito di nuove misure per ridurre il divario tra gli stipendi di uomini e donne, sta pensando di rivoluzionare anche il congedo parentale per la nascita di un figlio. Ad oggi sono previsti cinque mesi per le madri e sette giorni per il padre: si potrebbe passare a un unico congedo familiare di sei mesi, di cui poco meno di cinque per le madri e poco più di uno per i padri. Leggi la notizia su fanpage

