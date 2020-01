Anm, metropolitana Linea 1 torna in funzione per tratta parziale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Anche oggi la metropolitana Linea 1 di Napoli è in funzione solo parzialmente, per il tratto che va da Colli Aminei a Dante. Ancora in corso tutti gli accertamenti del caso dopo l’incidente di martedì scorso che ha visto protagonisti tre convogli. Per limitare i disagi di numerosi viaggiatori, Anm ha sostituito il servizio della metro con delle linee pullman integrative che potessero coprire le tratte interrotte. In particolare, la Linea 665 da Scampia a Frullone, Chiaiano-Ospedali (Policlinico Cardarelli e Colli Aminei), dalle ore 6.00 alle ore 23.00 con una frequenza di 15 minuti. Disponibile anche la navetta 602 per il percorso Dante-Garibaldi. L'articolo Anm, metropolitana Linea 1 torna in funzione per tratta parziale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

