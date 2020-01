Amedeo Modigliani: tutti gli eventi a 100 anni dalla morte (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da Livorno, città natale di Amedeo Modigliani, a Roma, fino ad arrivare in Cina. Il 2020 è l'anno in cui cade il centenario della morte di Modì, il genio livornese che nella sua breve vita realizzò un numero impressionante di capolavori. Che quest'anno sarà possibile ammirare in tantissime tra mostre, eventi, convegni in giro per l'Italia e nel mondo. Leggi la notizia su fanpage

