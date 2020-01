Amadeus: "Francesca scelta perché sa stare con un grande uomo, un passo dietro". È polemica (Di giovedì 16 gennaio 2020) Per il Festival è già tempo di polemica. Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo, il conduttore Amadeus ha parlato delle donne che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate. Tra loro ci sarà anche Francesca Sofia Novello, modella 25enne fidanzata di Valentino Rossi.“Francesca è stata scelta da me per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro”, ha detto il conduttore della settantesima edizione della kermesse, generando polemiche sui social.Molti utenti lo accusano di sessismo: “Ci meritiamo Amadeus noi donne?Che non esistiamo con il nostro Nome e Cognome, ma brilliamo di luce riflessa in quanto: fidanzate di, mogli di, compagne di...E apprezzate perché buone buone stiamo un passo indietro rispetto al Maschio per non eclissarlo: ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Sanremo 2020 - Francesca Sofia Novello conduttrice con Amadeus : Francesca Sofia Novello sarà una delle 11 co-conduttrici della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale che andrà in onda su Rai 1, dal 4 all'8 febbraio 2020, e che sarà condotta da Amadeus. La modella ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020 che si è svolta oggi, martedì 14 gennaio, al Teatro del Casinò di Sanremo.Francesca Sofia Novello, modella nata nel 1994 ad Arese, paese in provincia ...

