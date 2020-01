Alessandro Borghi e quello stile anni Settanta (Di giovedì 16 gennaio 2020) GQ ha già scommesso su Alessandro Borghi, prima come uomo copertina per il numero di marzo 2019 e successivamente come best dressed man 2020. L’attore romano accetta continuamente sfide - l’ultima, è Sulla mia pelle, film dedicato alla storia di Stefano Cucchi e grazie al quale ha vinto il David di Donatello. Borghi è insomma un gentleman con un’attitudine etica e pure una capacità impeccabile di esprimersi attraverso un look. Sembra facile a dirsi, ma non lo è. E il suo ultimo outfit è da copiare. Ospite alla sfilata Autunno/inverno 2020-21 della sua fedelissima griffe Gucci, Alessandro ha sfoggiato un pantalone in fustagno a zampa irriverente. E ve lo abbiamo detto pochi giorni fa: gli anni Settanta tornano prepotentemente di moda, su abiti quanto hair look. Il modo in cui Borghi ha abbinato questi pantaloni è stato ... Leggi la notizia su gqitalia

not_sofaraway : Ma Alessandro Michele quando ce lo regala un bel servizio fotografico con Harry Styles, Jared Leto e Alessandro Borghi insieme? - struckbydelilah : RT @yotobi: Mi sono innamorato di Alessandro Borghi. - RossOnMars : vorrei denunciare pubblicamente Alessandro Borghi perchè a causa sua ho iniziato a vedere Don’t Fuck With Cats e ad… -