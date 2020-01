Albano – Italia in Comune sostiene Borelli candidato sindaco (Di giovedì 16 gennaio 2020) Albano – Italia in Comune sostiene Borelli candidato sindaco – Alle elezioni amministrative che si terranno in primavera ad Albano Laziale, Italia in Comune appoggerà la candidatura a sindaco di Massimiliano Borelli sostenuto da un’ampia coalizione di centrosinistra. Ad annunciarlo in una nota è Alessio Pascucci (nella foto), sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune. “Quella di Borelli è una candidatura che nasce dal basso e che mira a valorizzare l’esperienza e la capacità di chi in questi anni ha dimostrato di conoscere e saper amministrare il territorio di Albano Laziale. Per questi motivi – spiega il coordinatore nazionale di Italia in Comune – sosterremo Borelli e siamo certi che il suo progetto politico, anche grazie all’ottimo lavoro svolto in questi anni dal sindaco uscente Nicola Marino, riuscirà a mettere ... Leggi la notizia su romadailynews

fra_polyglot : Borgo: ?? Castel Gandolfo Regione: ?? #lazio ???? Castel Gandolfo, un bellissimo borgo della lista dei borghi più bell… - FdIAlbano : RT @Robcuc: Albano, Impianto TMB, bocciato ricorso al TAR – Fratelli d’Italia durissima con l’Amministrazione: “Era una presa in giro”: htt… - FedeNobilio : RT @Robcuc: Albano, Impianto TMB, bocciato ricorso al TAR – Fratelli d’Italia durissima con l’Amministrazione: “Era una presa in giro”: htt… -