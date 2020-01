Wes Anderson, The French Dispatch non durerà 4 ore: ecco la durata ufficiale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Wes Anderson tornerà alla regia con The French Dispatch e online è ora stata rivelata la durata ufficiale del film. The French Dispatch, il nuovo film diretto da Wes Anderson, non avrà una durata record: quella ufficiale è di 1 ora e 48 minuti, non le oltre 4 ore che erano state riportate sul sito IMDb. A smentire ufficialmente la notizia che era apparsa online poche ore fa è stata la Fox Searchlight sottolineando che si è trattato di un errore. La sinossi ufficiale del progetto diretto da Wes Anderson anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, portando in vita una ... Leggi la notizia su movieplayer

