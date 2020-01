Wanda Nara dice la sua sul cast del Grande Fratello Vip: “Li ammiro” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gossip GF Vip, Wanda Nara sui concorrenti svela: “Ho Grande rispetto per loro” Stasera andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. Ovviamente al fianco di Alfonso Signorini ci sarà anche la bella opinionista di origini argentine Wanda Nara. E proprio quest’ultima ha rilasciato oggi una lunga intervista al settimanale Diva e Donna. In questa occasione il giornalista del settimanale edito da Cairo Editore ha domandato alla moglie di Mauro Icardi se parteciperebbe mai come concorrente al GF Vip. E la donna ha risposto seccamente: “Non me lo hanno mai proposto, ma mai dire mai…” Quest’ultima ha poi voluto dire la sua sul cast del Grande Fratello Vip 4, asserendo senza indugio alcuno: “Ho Grande rispetto per chi ha deciso di partecipare…Lasci la tua vita, lasci il telefono a casa, devi convivere e condividere con ... Leggi la notizia su lanostratv

