Una delle “Donatella’s” è incinta: ecco l’indiscrezione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona, la bella Silvia Provvedi sta vivendo un sogno che si coronerà con la nascita di un bambino. Provvedi sarebbe infatti al 5° mese di gravidanza; sta vivendo la gravidanza lontano dai social e insieme al suo amato Giorgio. Si tratta dell’impreditore calabrese con cui sta da più di due anni. Presto in tre Insomma presto Silvia diventerà mamma e la sua gemella una zia premurosa. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi e di un annuncio ufficiale! L'articolo Una delle “Donatella’s” è incinta: ecco l’indiscrezione proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

AlfonsoBonafede : Più magistrati per una giustizia più efficiente. In attesa del parere del Csm, il lavoro per aumentare l’organico… - nzingaretti : Dobbiamo pensare alla condizione umana delle persone! Non siamo un circolo bocciofilo, noi abbiamo il dovere etico… - marattin : La #RiformaIrpef dopo 47 anni è una cosa troppo seria per essere lasciata al gioco politico da quattro soldi.… -