Tuttosport: Giuntoli pronto ad affondare il colpo su Tsimikas, Ghoulam in prestito a Lione o Marsiglia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per Tuttosport l’affare Tsimikas al Napoli è in dirittura di arrivo. Giuntoli sarebbe pronto ad andare all’assalto finale per l’esterno della nazionale greca. Un’operazione che si può chiudere tra i 6 e gli 8 milioni. Prenderebbe il posto di Ghoulam, che sembra essere destinato a partire per la Francia, molto probabilmente verso Marsiglia. Scrive Tuttosport: “Nonostante le smentite (di facciata) che arrivano dal club, il ds Giuntoli sta per affondare il colpo in direzione Konstantinos Tsimikas. L’esterno sinistro della nazionale greca potrà essere acquistato per una somma che va tra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma prima ci sarà da sistemare Ghoulam. Con il Lione, ma soprattutto con il Marsiglia, è stata aperta una discussione per arrivare ad un prestito fino a giugno”. L'articolo Tuttosport: Giuntoli pronto ad affondare il colpo su Tsimikas, Ghoulam ... Leggi la notizia su ilnapolista

