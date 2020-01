Tennis, ATP Adelaide 2020: Auger-Aliassime e Rublev vincono e conquistano i quarti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si sono appena conclusi i match degli ottavi di finale del Torneo Atp Adelaide. Ad aprire il programma il 2-0 (7-6 (5) 6-3) con il quale il sudafricano Lloyd George Harris (n. 91) ha superato Laslo Djere (n. 40). Nel secondo match nessun problema per Andrey Rublev (n. 18) che in meno di un’ora si è liberato con un doppio 6-3 di Sam Querrey. Tommy Paul (n.90) e Pablo Carreno-Busta (n. 30) hanno letteralmente passeggiato contro Cuevas (n. 44) e Chardy (n .56). Il 22enne statunitense ha concesso solo tre punti all’uruguayano chiudendo (6-2 6-1). Lo spagnolo, invece, ha battuto 6-3 6-2 il francese in poco più di un’ora. La sorpresa più grande di questo turno l’ha regalata l’australiano Alex Bolt (n. 157) che ha sconfitto 6-3 6-4 il tedesco Jan-Lennard Struff (n. 37). Un match nel quale il 22enne è riuscito a tenere bene il servizio e ha conquistare un break ... Leggi la notizia su oasport

