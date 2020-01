Strappo di Renzi su prescrizione e regionali, col Pd è battaglia aperta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Adesso la frattura sulla prescrizione è evidente. Con il rischio di una crisi di governo. Succede che in commissione Giustizia il partito di Matteo Renzi vota con Forza Italia la proposta di legge, firmata dall’azzurro Enrico Costa, per chiedere la cancellazione della riforma del Guardasigilli Bonafede. Le truppe dell’ex rottamatore scelgono l’opzione del centrodestra. E rompono il patto di maggioranza. La proposta non passa per un soffio. Finisce 23 a 22. Eppure il prossimo round si celebrerà in aula il 27 gennaio quando la proposta sarà discussa e votata dall’emiciclo di Montecitorio. Una data suggestiva anche perché sarà all’indomani delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria. Sia come sia, lo Strappo di Italia Viva innesca una scazzottata tra il partito di Renzi e il Partito democratico. Di quelle non si ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Strappo di Renzi su prescrizione e regionali, col Pd è battaglia aperta - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Strappo di Renzi su prescrizione e regionali, col Pd è battaglia aperta - HuffPostItalia : Strappo di Renzi su prescrizione e regionali, col Pd è battaglia aperta -