Salvini invita i sostenitori al bar a Casalecchio: il titolare impedisce l'ingresso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Matteo Salvini è arrivato a Casalecchio, in Emilia Romagna, per proseguire i suoi comizi elettorali: il leghista ha invitato tutti in un bar. Fresco del successo a Borgo Val di Taro, dove le persone non sono riuscite ad entrate nel cinema teatro gremito, il leader leghista subisce una caduta. Infatti, il titolare del bar scelto da Salvini non ha permesso l'ingresso dei sostenitori leghisti nella sua attività commerciale. Il motivo è sconvolgente. Casalecchio, Salvini dà appuntamento al bar "Io non mi presto durante la campagna elettorale", ha detto il titolare del bar di Casalecchio scelto da Matteo Salvini per radunate i sostenitori leghisti. "Avrei preferito che fosse andato in un altro bar, noi non facciamo cassa da risonanza per nessuno". Con queste parole Gabriele Gandini si è piazzato all'ingresso del suo locale per impedire qualsiasi accesso.

