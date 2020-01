Passa soppressione della proposta Costa sulla prescrizione, ma la maggioranza è divisa. Iv vota contro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La commissione Giustizia della Camera ha approvato l’emendamento M5S soppressivo della proposta di legge Costa sulla prescrizione. La proposta del parlamentare di Forza Italia puntava al blocco della riforma Bonafede, che impone lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, entrata in vigore il primo gennaio 2020. Hanno votato a favore del soppressivo M5s, PD e Leu, per un totale di 23 voti a 22. Hanno votato contro FI, Lega, FdI e i due deputati di Italia viva. La maggioranza si è dunque spaccata. Decisivo per l’esito, il voto della presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo. Leggi la notizia su huffingtonpost

