Milan, Maldini non si sbilancia: «Sorprese dal mercato? Vedremo…» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia contro la Spal Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio di Milan-Spal, match valevole per gli ottavi di Coppa Itali. Le sue parole. «Ibrahimovic è un vero leader, adatto ancora a giocare a grande livello. 4-4-2? Per ora va così, questo è quello che funziona meglio. Sorpresa di mercato? Aspettiamo e vediamo» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

