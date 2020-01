Meteo verso Freddo e Neve? Prospettive nel dettaglio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C'è molta attesa fra gli amanti delle Neve in merito a quanto potrebbe emergere dagli ultimi aggiornamenti dei principali centri di calcolo. A tutt'oggi infatti, non sono ancora riusciti a trovare una comune linea di tendenza capace di poterci dare indicazioni più precise ed attendibili sulla probabilità che possa arrivare la tanto attesa Neve. Da un lato troviamo il centro di calcolo Europeo, poco propenso ad un severo e Freddo peggioramento ed orientato verso il transito di una debole perturbazione tra venerdì e sabato con qualche debole spruzzata di Neve a quote basse sul Nord-Ovest e su alcuni tratti dell'Appennino centro settentrionale.Con l'inizio della successiva settimana inoltre, il modello europeo vedrebbe addirittura il ritorno in grande stile dell'alta pressione. Continuano a rimanere fermi sulle loro intenzioni più bellicose i super calcolatori oltre Oceano ... Leggi la notizia su meteogiornale

zazoomnews : Meteo MILANO: molte nubi e foschia. Verso ritorno della PIOGGIA - #Meteo #MILANO: #molte #foschia. - zazoomblog : Meteo verso lALTA PRESSIONE acciaccata dal Vortice Polare - #Meteo #verso #lALTA #PRESSIONE - CorriereQ : Meteo verso l’ALTA PRESSIONE acciaccata dal Vortice Polare -