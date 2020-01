Mercato Inter, Ausilio scende in campo. Il dirigente a Londra (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mercato Inter, Ausilio a lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte. Il direttore sportivo parte alla volta di Londra Dopo aver praticamente messo a segno lo scambio tra Politano e Spinazzola, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare intensamente per questo Mercato. Il direttore sportivo Ausilio scende in campo in prima persona. Il dirigente si è recato a Londra per portare avanti le trattative sui giocatori individuati come i profili ideali, ovvero Giroud ed Eriksen. Sono loro i calciatori desiderati da Antonio Conte per questa sessione. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

