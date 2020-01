Matera, sospesa maestra: maltrattamenti e minacce verso i bambini (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La vicenda è accaduta in un asilo di via Greco, a Matera. Una maestra di circa 64 anni, è stata sospesa con l’accusa di maltrattamenti a carico dei suoi alunni, ripresi attraverso delle intercettazioni audio e dei filmati da parte delle forze dell’ordine. Oltre a schiaffi e spintoni, l’insegnante si rivolgeva ai bambini con minacce con urla, chiamandoli maiali. I bambini venivano puniti e costretti a stare con la faccia contro il muro. Sono stati i genitori degli alunni ad accorgersi che qualcosa non andava. Quando le mamme e i papà si avvicinano ai propri figli, per dare loro un abbraccio o un bacio, quest’ultimi reagivano in modo spaventato, coprendosi il viso, come se avessero paura di uno schiaffo. È stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che ... Leggi la notizia su bigodino

