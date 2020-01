Mafia: Cgil, ‘favorita da distorsioni sistema’ (2) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Adnkronos) – “All’immobilismo di un sistema che, come dimostrato, non produce sviluppo ma favorisce la Mafia che abilmente si insinua nei meandri di procedure che hanno falle per fare razzia di risorse pubbliche nell’assenza di controlli adeguati – sottolineano i sindacalisti – occorre sostituire un sistema pubblico dinamico che indirizza le risorse verso la creazione di attività produttive e di lavoro. Bene dunque l’azione repressiva ma non sufficiente. Per liberare realmente il territorio ed eliminare il silenzio, l’accondiscendenza e la paura di chi subisce questo sistema serve un segnale forte da parte delle istituzioni pubbliche in termini progettuali e di rilancio dell’occupazione”. Dalla Cgil un appello alla società civile a mobilitarsi per ottenere dalle istituzioni le misure necessarie “a estromettere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

