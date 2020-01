Mafia: Cgil, 'favorita da distorsioni sistema' (2) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (Adnkronos) - "All’immobilismo di un sistema che, come dimostrato, non produce sviluppo ma favorisce la Mafia che abilmente si insinua nei meandri di procedure che hanno falle per fare razzia di risorse pubbliche nell’assenza di controlli adeguati - sottolineano i sindacalisti - occorre sostituire u Leggi la notizia su liberoquotidiano

zazoomblog : Mafia: Cgil ‘favorita da distorsioni sistema’ - #Mafia: #‘favorita #distorsioni - zazoomnews : Mafia: Cgil ‘favorita da distorsioni sistema’ (2) - #Mafia: #‘favorita #distorsioni - lacordacura : Vedere sfilare i sindacati di #CGIL #CISL e #UIL per #FoggiaLiberaFoggia contro la mafia è come vedere un corteo di… -