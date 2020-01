Mafia: arresti Messina, inquirenti ‘non è più quella dei pascoli ma è moderna’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – L’organizzazione mafiosa sgominata all’alba di oggi dall’operazione antiMafia ‘Nebrodi’ eseguita dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, “grazie all’apporto di professionisti, dimostra di avere una fisionomia modernissima e dinamica, decisamente lontana dallo stereotipo della ‘Mafia dei pascoli””. E’ quanto dicono gli inquirenti. Una organizzazione che “muovendo dal controllo dei terreni, forti di stretti legami parentali e omertà diffusa (e, quindi, difficilmente permeabili al fenomeno delle collaborazioni con la giustizia), mira all’accaparramento di utili, infiltrandosi in settori strategici dell’economia legale, depredandolo di ingentissime risorse, nella studiata consapevolezza che le condotte fraudolente, aventi ad oggetto i contributi comunitari ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

