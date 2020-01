La nonna di Fedez cita Mussolini, lui: "Non puoi dire una cosa così" - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Serena Granato La nonna di Fedez si è dichiarata a favore della politica adottata da Matteo Salvini e ha anche rivelato di essere una simpatizzante di Benito Mussolini Com'è ormai risaputo, Fedez è temporaneamente lontano dalle scene musicali, per aver scelto di intraprendere una nuova avventura artistica. Il cantautore rap di Cigno nero e consorte di Chiara Ferragni ha deciso di attivarsi nel mondo dei podcast, in collaborazione con lo youtuber a lui molto amico, Luis Sal. Con quest'ultimo, tra l'altro, il cantautore ha di recente avuto già modo di collaborare, partecipando a Celebrity hunted Italia- Caccia all'uomo. Quest'ultimo altro non è che la prima versione vip nostrana dell'ormai già noto reality show inglese, proposto da Channel 4 per la prima volta nel 2015. L'atteso reality andrà in onda su Amazon Prime e, presumibilmente, a partire dal prossimo marzo 2020. E, ... Leggi la notizia su ilgiornale

