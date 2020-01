In Movimento verso gli Stati Generali. I Cinque Stelle pronti a rinnovarsi. Rousseau, strascico di polemiche per l’uscita di Bugani. Di Maio ricorda che Di Battista è nella piattaforma da anni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 13 marzo, per quanto sia ancora lontano, pian piano si avvicina. E i vertici del Movimento Cinque Stelle già sono al lavoro per ricompattare la base pentastellata in vista degli Stati Generali a Cinque Stelle. Ieri, non a caso, sono arrivati ulteriori cambi strutturali della squadra dell’associazione Rousseau, a testimonianza della volontà di Davide Casaleggio, Beppe Grillo e Luigi Di Maio di cambiare passo e aspetto. Proprio nei giorni in cui si fanno sempre più insistenti le critiche dentro il M5s per la gestione della piattaforma per il voto online, sul Blog delle Stelle è stato annunciato l’addio di alcuni volti storici e l’ingresso di nuove persone nel cosiddetto team che si occupa delle funzioni per la partecipazione in rete. Il passo indietro più significativo è senza ombra di dubbio quello di Max Bugani che, da ieri, non è più socio insieme al presidente Casaleggio, a Enrica ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

