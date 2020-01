“Il vincitore di Sanremo 2019 è Mohamed”, gaffe di Francesca Sofia Novello alla prima del Festival 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La modella, 26 anni di Arese, fidanzata di Valentino Rossi, è tra le 10 prime donne scelte per affiancare Amadeus sul palco della 70esima edizione del Festival. Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, la valletta ha risposto alle domande dei giornalisti che le hanno chiesto chi è stato il vincitore 2019. Lei si confonde e al posto di Mahmood risponde "Mohamed", ma non si accorge dell'equivoco. Amadeus chiama Diletta Leotta "bravissima giornalista". Sui social il pubblico fa notare: "Non è iscritta all'Albo". Leggi la notizia su fanpage

