I call center non potranno più chiamarti sul cellulare: ecco come (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Al prossimo Consiglio dei Ministri sarebbe in arrivo una proposta atta ad ampliare la platea di numeri telefonici che può usufruire dell'iscrizione al registro delle opposizioni, attualmente riservato alle utenze fisse. La novità riguarderà più di 80 milioni di numeri di telefono cellulari entro la fine dell'anno. Leggi la notizia su fanpage

