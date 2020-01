Gf Vip, Elisa De Panicis rischia la squalifica: “Non mi sc**** bene” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo l’eliminazione di Salvo Veneziano per le frasi shock pronunciate su di lei, Elisa De Panicis è finita nell’occhio del ciclone per motivi molto simili, ovvero delle frasi volgari dette in diretta TV. Elisa De Panicis a rischio squalifica Il popolo del web è insorto per alcune frasi pronunciate da Elisa De Panicis in diretta TV. La gieffina, mentre era impegnata a giocare con gli altri concorrenti, si è rivolta a Aristide Malnati dicendo: “Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa.” La frase ha generato un putiferio in rete, specie perché pronunciata in una fascia oraria non protetta. In tanti hanno accusato l’influencer di essere volgare e fuori luogo, e non è escluso che la produzione del programma prenda provvedimenti anche per lei, così come ha fatto per Salvo. L’highlander del primo Grande Fratello è stato ... Leggi la notizia su notizie

