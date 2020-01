Esce dall'università e cade da carrozzina per una buca: Niccolò muore a 21 anni a Firenze (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Era appena uscito dall’ Università quando la sua sedia a rotelle elettrica è rimasta bloccata sul pavimento dissestato e lui è caduto: all’inizio non sembrava nulla di preoccupante ma poi dopo circa sette ore è morto. E’ accaduto lo scorso lunedì a Firenze, tra piazza Brunelleschi e via Alfani. A riportare la notizia i quotidiani Corriere Fiorentino e La Nazione.Al 21enne, trasportato in ospedale in ospedale, era stato diagnosticato un trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che si è resa conto delle pessime condizioni di quel tratto di strada. Gli agenti, sempre secondo quanto riferito dai quotidiani, avrebbero anche fotografato la buca chiamando poi l’Avr, la società che deve occuparsi degli interventi di emergenza e che avrebbe rattoppato la buca. La procura ha disposto il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

