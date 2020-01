Contro lo smog a Milano servono scelte impopolari. Inutile girarci attorno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I dati parlano chiaro. Sarebbe ora, in un sussulto di coraggio, financo di audacia, di restituire dignità e valore alle parole. Quando si dichiara l’emergenza climatica bisogna rassegnarsi a prendere decisioni all’altezza della situazione. L’Italia è avvolta da una cappa letale di smog, e Milano purtroppo non fa eccezione. Anzi è una delle città più inquinate d’Italia e d’Europa. Qualcuno spera nella pioggia, un rimedio vecchio come il mondo. Qualcun altro si rassegna all’andazzo per non mettere in discussione le proprie abitudini. Noi non ci stiamo e chiediamo misure radicali perché siamo in guerra. E questa guerra vogliamo vincerla. O, almeno, provarci. E dunque: blocco del traffico e mezzi pubblici gratuiti. A Milano si respira male, anzi malissimo. Lunedì 13 gennaio le centraline dell’Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti di 50 microgrammi per metro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Contro lo smog a Milano servono scelte impopolari. Inutile girarci attorno) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Contro lo smog a Milano servono scelte impopolari. Inutile girarci attorno - ilfattoblog : Contro lo smog a Milano servono scelte impopolari. Inutile girarci attorno -