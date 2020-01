Clima: dallo scioglimento dei ghiacciai si rischiano virus di 15 mila anni fa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe far riemergere virus molto vecchi e potenzialmente pericolosi. Un team di ricerca composto da scienziati cinesi e statunitensi ha esaminato due campioni di ghiaccio di 15.000 anni fa prelevati dall’Altopiano tibetano, rilevando 33 virus, molti dei quali sono risultati sconosciuti. Lo studio e’ stato pubblicato sulla rivista bioRxiv. Dopo aver scavato per 50 metri nell’Altopiano del Tibet, per indagare su eventuali agenti patogeni giacenti all’interno del ghiacciaio, i ricercatori hanno scoperto 28 nuovi virus dall’azione sconosciuta. Nello scenario peggiore, secondo la ricerca, i virus potrebbero essere rilasciati nell’atmosfera a seguito del riscaldamento globale e dello scioglimento del ghiaccio. Il progetto, durato 5 anni, ha avuto inizio con la rimozione dello strato superiore del ghiaccio (circa mezzo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

