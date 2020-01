Capelli sfibrati, secchi e indisciplinati? I consigli per migliorare la chioma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Spesso ci lamentiamo dei nostri Capelli che, in un certo periodo dell’anno, appaiono sfibrati, secchi e indisciplinati: ecco alcuni consigli per migliorare le chioma Capelli, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/ragazza-ritratto-donna-giovani-3141766/) Durante l’anno, molto spesso i nostri Capelli ci appaiono sfibrati, secchi e indisciplinati e, nel corso della giornata, proprio non sappiamo come fare per mostrare la nostra chioma dall’aspetto sano e ordinata: ecco alcuni consigli per migliorare la nostra routine quotidiana. Tra i consigli che di seguito leggerete nel resto dell’articolo, vi è quello di non lavare più di due volte a settimana la vostra chioma. Il motivo di tale abitudine è semplice: i lavaggi frequenti contribuirebbero a dare un terribile aspetto ai vostri Capelli e col passar del tempo di opacizzerebbero ... Leggi la notizia su chenews

MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks Cosmetica : Impacco al burro di cacao per capelli secchi e sfibrati - MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks cosmetica: maschera al rhum per capelli sfibrati - MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks Cosmetica : Impacco al burro di cacao per capelli secchi e sfibrati -