Botte in piazza, provano a rubargli pistola: agente finisce in ospedale, sarà operato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa Polizia Municipale di Napoli è intervenuta in piazza Garibaldi per sedare una violenta colluttazione tra due persone. Gli Agenti della U.O. San Lorenzo durante il tentativo di riportare alla calma i due soggetti sono stati aggrediti, a loro volta, da uno dei due che ha cercato cercato di sottrarre l’arma d’ordinanza ad uno degli Agenti. Solo con l’intervento degli altri colleghi di pattuglia si è riuscito ad immobilizzare l’aggressore, risultato poi privo di documenti, ed a condurlo presso i locali dell’U.O. San Lorenzo per procedere agli accertamenti del caso. A seguito della colluttazione l’agente è stato condotto presso l’ospedale del Mare dove i sanitari di turno hanno diagnosticato un trauma contusivo con lesione, con prognosi di 40 giorni e la seria probabilità di dover essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Di quanto sopra, veniva ... Leggi la notizia su anteprima24

Gnarrrgh : @Alex_Ssl1900 Dopo aver bevuto, fai 50 metri e vai in piazza della pomposa, un posto di discorsoni, botte, risate,… - marcocattaneomi : @sbonaccini una regione stupenda trasformata in un cesso dalle risorse che continuate a fare entrare.… - fabymorgante : @Stegosauro In Iran scendono in piazza senza rischiare? Botte da orbi e galera per centinaia! Santo cielo,ma viaggi… -