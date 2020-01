Auto elettriche e ibride, il 2020 sarà l’anno dell’Europa. Previsti aumenti del 60% (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 2020 sarà l’anno della scossa nel mondo, dove si venderanno due milioni e mezzo di veicoli elettrici, il 20% in più rispetto a quello appena passato. E un posto in prima fila spetta all’Europa. A sostenerlo è BloombergNEF, divisione del colosso dell’informazione economica che si occupa della transizione energetica. Secondo la ricerca “EVs and New Mobility: Trends to Watch in 2020”, ripresa anche da Autonews.com, il focus dell’elettrificazione si sposterà infatti dalla Cina al vecchio continente. La qual cosa non significa che il paese della Grande Muraglia perderà la sua leadership globale nella produzione e vendita di veicoli a batteria. Ma semplicemente che, per così dire, l’inerzia dell’elettrone si sposterà in Europa. Per diversi motivi. Il primo è che la decisione (a meno di ripensamenti) del governo cinese di non rinnovare gli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

