Arlo Pro 2, sistema di videosorveglianza Wi-Fi per interni ed esterni, scontato del 48% su Amazon (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Se trascorrete diverso tempo lontani da casa, abitate in zone piuttosto isolate o possedete una seconda casa per le vacanze, dotarvi di un sistema di videosorveglianza è sicuramente una buona idea. Su Amazon ad esempio oggi è disponibile Arlo Pro 2, una soluzione WiFi con quattro videocamere adatte sia all’uso in interni che in esterni e capaci di registrare anche al buio. Lo sconto del 48% ne dimezza il prezzo, che dagli originali 1049,99 euro scende quindi a 541,28 euro, con un risparmio di 508,71 euro. Il kit Arlo Pro 2 comprende la Pro HD Base Station e quattro videocamere Arlo Pro 2 HD VMC4030P-100EUS, completamente senza fili. La base station è dotata di connessione wireless 2.4 GHz 802.11n con antenne integrate e sirena d’allarme a 100+ dB ed è alimentata tramite un alimentatore esterno dotato di LED di segnalazione per lo stato di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

erregi69 : Arlo Pro 2, sistema di videosorveglianza Wi-Fi per interni ed esterni, scontato del 48% su Amazon - GottaDEAL : Arlo Pro 2 5-Camera Wireless 1080p Home Security Camera System - $612.95 #amazon - OfferteW : ARLO Pro VMS4130 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Kit Base con 1 Telecamera di Sicurezza, Audio a 2 Vie, HD, Vis… -