Andrea Iannone stupisce Giulia de Lellis con una festa di compleanno a sorpresa tutta in rosa (FOTO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sarà davvero l’uomo della sua vita Andrea Iannone? Bhè quando un ragazzo si impegna così tanto per organizzarti una festa a sorpresa è sicuramente un uomo da sposare! Ieri infatti il pilota di MotoGp, che non sta affrontando sicuramente il periodo più tranquillo della sua vita, dal punto di vista professionale, ha comunque voluto regalare una serata indimenticabile alla sua adorata Giulia De Lellis. L’influencer pensava di uscire a cena fuori con il suo fidanzato, in un ristorantino a Milano. E invece, come raccontano le sue storie di Instagram, si è ritrovata in una sala bellissima addobbata tutta in rosa per l’occasione, circondata dall’affetto di tutte le persone a lei più care. Ci sono i genitori, c’è sua sorella, ci sono le sue adorate nipotine, suo fratello. E poi ci sono anche gli amici! E tra questi grandissima sorpresa per Giulia che da tempo non ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

361_magazine : #Giuliadelellis compleanno a sorpresa - 361_magazine : Compleanno a sorpresa per #GiuliaDeLellis - nicogg46 : @MotoGP_ESPN Andrea Iannone -