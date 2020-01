Alessandro Di Battista: «Non è cambiato nulla, non mi son venduto per nessun incarico» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Non è cambiato nulla, non mi son venduto per nessun incarico». Alessandro Di Battista, una delle anime più forti del Movimento 5 Stelle anche se “latitante” dagli incarichi ufficiali, torna a farsi sentire a distanza di poco tempo. Lo fa dopo il sostegno all’espulso Gianluigi Paragone per ribadire la sua coerenza e smentire le voci che lo darebbero come “incaricato” (e retribuito) dal Movimento. «Non è cambiato nulla da due anni a questa parte». ancora una volta rivendica la sua “diversità” e la sua libertà. In un lungo intervento pubblicato oggi su Facebook, ricorda la sua storia politica e la sua appartenenza. Conclude comunque sostenendo la battaglia sua e del M5S per la revoca della concessione ad Autostrade: «Riprenderci Autostrade atto politico eccezionale». Alessandro Di Battista rivendica la sua coerenza Il lungo post Facebook di Di ... Leggi la notizia su urbanpost

