VULCANO TAAL: la gigantesca eruzione esplosiva con FULMINI. Il VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) V1 Una potente eruzione si è innescata dal VULCANO TAAL, nelle Filippine, con un'enorme nuvola di cenere e lapilli che si è sollevata dal cratere. Il livello di allerta è stato immediatamente disposto dalle autorità al livello 4 su massimo di 5, con l'evacuazione precauzionale di migliaia di residenti. La popolazione è stata evacuata anche nei pressi di Manila, non lontano dal VULCANO. La capitale delle Filippine è stata ricoperta dalla cenere, mentre è risultata paralizzata l'attività in aeroporto con centinaia di voli cancellati per precauzione. Il VULCANO TAAL è considerato uno dei più attivi e pericolosi del mondo, fa parte dei 20 in attività sulle Filippine, che si trova sulla cosiddetta "cintura di fuoco" del Pacifico. Si temono eruzioni esplosive ancora più violente nei prossimi giorni o settimane. L'ultima grande eruzione del VULCANO TAAL è stata nel ... Leggi la notizia su meteogiornale

Agenzia_Ansa : #Filippine Allerta per il vulcano Taal, voli sospesi a #Manila: si è alzata una fitta colonna di fumo, un'eruzione… - tg2rai : #TaalVolcano #Filippine, fa paura il vulcano #Taal. Quasi mezzo milione di persone allontanate dalle zone vicino a… - marcodelucact60 : RT @VaeVictis: Guardate questo video. Lo sbuffo nel puntino rosso è l’eruzione freatica del vulcano #Taal nelle Filippine. Ora pensate se q… -