Un generale accerchiato

Quando in mattinata Khalifa Haftar lascia Mosca senza firmare gli accordi per la tregua in Libia discussi ieri per 8 ore con i mediatori russi e turchi alla presenza del rivale Fayez al Serraj, gli orologi che puntavano ad una soluzione politica tornano indietro. Di colpo. Il primo ad andare su tutte le furie è il presidente turco Erdogan: "Pronti a infliggere una lezione ad Haftar", tuona da Ankara. Ma nel corso della giornata, Vladimir Putin continua nel ruolo di 'grande tessitore' della svolta. Da Mosca arriva il chiarimento: "Haftar chiede altre 48 ore di tempo". Dunque il processo va avanti, la Germania conferma la conferenza di Berlino per domenica prossima e invita anche i due contendenti: al Serraj e Haftar. E a sera Haftar fa sapere che ci sarà: segnale che lascerebbe intendere che nei prossimi due giorni firmerà la

