Sicilia, 5 motivi per visitarla adesso (Di martedì 14 gennaio 2020) Il mare, le spiagge, la natura. Ma anche il cibo, il vino, l’arte, la storia e quell’inconfondibile atmosfera capace di conquistare chiunque. Visitare la Sicilia è senz’altro un’esperienza a 360 gradi, fatta di piccole e grandi gioie per gli occhi, per il palato e sì, assolutamente anche per il cuore. Lo sa bene chi ha avuto la fortuna di farlo, e lo ribadiscono oggi anche gli esperti di viaggi del New York Times, che tra le mete consigliate per il 2020 - oltre al Molise e alla città di Urbino - hanno deciso di segnalare anche l’isola della Trinacria. In particolare, oltre alla ben nota tradizione legata all’enogastronomia, il prestigioso giornale americano ha voluto sottolineare il sempre più centrale trend dell’ecoturismo, e riconoscere in questo senso alla Sicilia un impegno particolare nella proposta di vacanze ... Leggi la notizia su gqitalia

