Rousseau | si cambia | esce Bugani | rientra Di Battista

Rousseau, si cambia: esce Bugani, (ri)entra Di Battista (Di martedì 14 gennaio 2020) Per un Max Bugani che va c’è un Alessandro Di Battista di ritorno. I movimenti e le novità nel team della piattaforma Rousseau raccontano (un po’) i terremoti in corso all’interno del Movimento 5 Stelle. Bugani, da settembre capo staff in Campidoglio per la sindaca grillina Virginia Raggi e fino a oggi numero due – dopo Davide Casaleggio – di Rousseau, non è più socio dell’associazione che gestisce la piattaforma del M5s: ruolo che condivideva, al fianco del presidente e fondatore dell’associazione Davide Casaleggio, con Pietro Dettori e Enrica Sabatini. Resta come referente della funzione sharing, ma niente altro, per potersi dedicare alle beghe capitoline. rientra invece in prima linea e con un nuovo incarico ufficiale nel Movimento 5 Stelle il pasionario Alessandro Di Battista, da oggi tra i nuovi referenti per la piattaforma Rousseau ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : UN CAMBIAMENTO EPOCALE Giovedì la modifica allo Statuto che va incontro alle richieste dei “dissidenti”: così il ca… - giornalettismo : Il #M5S cambia. Stop ai rimborsi diretti a #Rousseau: da oggi le restituzioni finiranno su un fondo per la microim… - infoitinterno : M5S, cambia lo statuto: fondi tolti a Rousseau -